Son dakika haberleri... İran'ın güneydoğusundaki çatışmada Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 4 asker hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... İran'ın güneydoğusundaki çatışmada Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 4 asker hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... İran'ın güneydoğusundaki çatışmada Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 4 asker hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde güvenlik güçleri ile silahlı çeteler arasında çıkan çatışmada, Devrim Muhafızları Ordusuna mensup 4 asker hayatını kaybetti.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde güvenlik güçleri ile silahlı çeteler arasında çıkan çatışmada, Devrim Muhafızları Ordusuna mensup 4 asker hayatını kaybetti.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın, Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Karargahının yazılı açıklamasına dayandırdığı habere göre, dün gece Sistan-Beluçistan eyaletinin Haş kentinde güvenlik güçleri ile silahlı çeteler arasında çatışma çıktı.

Çatışma sonucunda Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 4 asker öldü.

Güvenlik güçleriyle çatışan silahlı grup hakkında ayrıntıya yer verilmedi.

İran'ın Pakistan ve Afganistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaleti, son yıllarda "bölgedeki Sünni Beluç halkın haklarını savunduğunu" öne süren ve ülkede terör örgütü olarak kabul edilen "Ceyşul Adl" ile İranlı güvenlik güçleri arasındaki çatışmalara sahne olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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