Son dakika haberleri! İran'ın doğusundaki petrokimya tesisinde patlama oldu
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Son dakika haberleri! İran'ın doğusundaki petrokimya tesisinde patlama oldu

22.01.2021 15:23 | Son Güncelleme: 22.01.2021 15:26
Son dakika haberleri! İran'ın doğusundaki petrokimya tesisinde patlama oldu

Son dakika haberlerine göre İran'ın doğusundaki Kuzey Horasan eyaletinin merkezi Bocnurd kentindeki petrokimya tesisinde patlama meydana geldi.

İran'ın doğusundaki Kuzey Horasan eyaletinin merkezi Bocnurd kentindeki petrokimya tesisinde patlama meydana geldi.

Devlet televizyonunun haberine göre, öğleden önce meydana gelen patlamanın teknik arızadan kaynaklandığı belirtildi.

Patlamanın 500 metre mesafede bulunan binaların camlarının kırılmasına yol açtığı kaydedilirken, olayda ölü ya da yaralının olmadığı açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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