Son dakika haberleri | İran'ın batısında Irak sınırında çıkan çatışmada İranlı teğmen hayatını kaybetti

Son dakika habere göre İran'ın batısında Irak sınırında yer alan Bane kenti kırsalında güvenlik güçleri ile silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada bir asker yaşamını yitirdi.