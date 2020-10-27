Son dakika haberleri... İran, Fransa Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı
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Son dakika haberleri... İran, Fransa Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı

27.10.2020 10:48 | Son Güncelleme: 27.10.2020 10:53
Son dakika haberleri... İran, Fransa Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Son dakika haberine göre İran, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı söylemlerinin ardından Fransa Maslahatgüzarı Florent Aydalot'u Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İran, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı söylemlerinin ardından Fransa Maslahatgüzarı Florent Aydalot'u Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı söylemleri ve Paris yönetiminin ifadelerinin ardından Fransa Maslahatgüzarı Florent Aydalot'un Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Avrupa ile İlişkiler Sorumlusu Peyman Saadet, Florent Aydalot ile görüşmesinde Fransız makamlarından yapılan açıklamaların kabul edilemez olduğunu belirterek, İslam karşıtı her türlü hakaretin kimden gelirse gelsin şiddetle kınandığını kaydedildi. Peyman Saadet, ifade özgürlüğü adı altında yapılan İslam karşıtlığının ve Müslümanlara yönelik nefretin üzüntü verici olduğunu ifade etti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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