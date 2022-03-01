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Son dakika haberleri | İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, nükleer müzakerelerde sonsuza kadar beklemeyeceklerini söyledi

AA, Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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Son dakika haberleri | İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, nükleer müzakerelerde sonsuza kadar beklemeyeceklerini söyledi

Edinilen son dakika gelişmesine göre İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden nükleer görüşmelere ilişkin "ülkesinin sonsuza kadar beklemeyeceğini" ifade etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden nükleer görüşmelere ilişkin "ülkesinin sonsuza kadar beklemeyeceğini" ifade etti.

Hatibzade, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda ABD tarafının "İran uyumsuz davranırsa nükleer anlaşmadan çekiliriz." açıklamasına cevap verdi.

Sözcü Hatibzade, "Eğer ABD kararlı davransa anlaşmaya varılır. İran buna hazır ama sonsuza kadar beklemeyecek." ifadelerini kullandı.

ABD'nin 2018 yılında nükleer anlaşmadan çekildiğini hatırlatan Hatibzade, bir kez daha bunun tekrar edilmemesi konusunda emin olmaları gerektiğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, dünkü basın toplantısında, "İran müzakerelerin ilerlemesi konusunda uyumsuz davranırsa, ABD nükleer anlaşmayı canlandırma çabalarından geri çekilmeye hazırdır." demişti.

Viyana nükleer müzakereleri

İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan anlaşmanın ilki, 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran arasında imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.

KOEP'in yürürlüğe konulmasına yönelik görüşmeler, Kasım 2021'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeniden başlamıştı.

AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Nükleer, Viyana, İran, Güncel, Haberler

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