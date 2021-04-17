Son dakika haberleri | İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Taliban'ın planının İslami emirliğin yeniden kurulması olduğunu biliyoruz"
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Son dakika haberleri | İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Taliban'ın planının İslami emirliğin yeniden kurulması olduğunu biliyoruz"

Son dakika haberleri | İran Dışişleri Bakanı Zarif: 'Taliban'ın planının İslami emirliğin yeniden kurulması olduğunu biliyoruz'
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Taliban'ın planının "İslami emirliğin yeniden kurulması" olduğunu savunarak, "İran ve bölge ülkeleri, Afganistan'ın 90'lı yıllara dönmesine izin vermeyecek.

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İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Taliban'ın planının "İslami emirliğin yeniden kurulması" olduğunu savunarak, "İran ve bölge ülkeleri, Afganistan'ın 90'lı yıllara dönmesine izin vermeyecek." dedi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Muhib'in katıldığı çevrim içi toplantıda konuşan Zarif, Afganistan'daki barış görüşmeleri ve ABD'nin askerlerini bu ülkeden çekmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Afganistan'ın 1990'lı yıllara dönmesinin mümkün olmadığını dile getiren Zarif, "Taliban'ın planının İslami emirliğin yeniden kurulması olduğunu biliyoruz. Fakat bu plan pratik değildir ve bunun için genel bir uzlaşı yoktur. İran ve bölge ülkeleri, Afganistan'ın 90'lı yıllara dönmesine izin vermeyecek." ifadelerini kullandı.

Zarif, ABD'nin Afganistan'dan ayrılmasının "olumlu bir adım" olduğunu belirterek, görüşlerini şöyle aktardı:

"Taliban bu fırsatı şiddeti artırmak için kullanmamalıdır. Taliban Afganistan hükümeti ile zaman kaybetmeden ciddi müzakereleri başlatmalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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