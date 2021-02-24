Son dakika haberleri | İran Dışişleri Bakanı, Güney Koreli mevkidaşıyla "ülkesinin bloke edilen parasını" görüştü

Gelen son dakika haberlerine göre İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha ile telefon görüşmesinde İran'ın bloke edilen parası meselesini ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha ile telefon görüşmesinde İran'ın bloke edilen parası meselesini ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Zarif, Tahran ile Seul ilişkilerinin son 2,5 yılda Güney Kore bankalarının adımlarının etkisinde kaldığını söyledi.

Güney Kore'nin en kısa sürede İran'ın bu ülkedeki mali varlığını iade etmesini isteyen Zarif, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde İran'ın bu kaynağa ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Güney Koreli Bakan da göreve başlayalı 3 hafta olduğuna atıfta bulunarak, bankalardaki İran parasının serbest bırakılması için her türlü çabayı göstermekte kararlı olduğunu kaydetti.

Kang Kyung-wha, İran'ın el koyduğu Güney Kore gemisinin de süratle serbest bırakılmasını ve ülkeye dönmesini beklediklerini yineledi.

Dışişleri Bakanı Zarif ise geminin teknik nedenlerle alıkonulduğunu ve konunun Yargı Erki tarafından incelendiğini söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 4 Ocak'ta Basra Körfezi'nde Güney Kore bandıralı petrol tankeri MT Hankuk Chemi'yi alıkoyduğunu açıklamıştı.

Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Çe Cong-Kong başkanlığındaki heyet, konuyu görüşmek üzere 11 Ocak'ta Tahran'a gelmişti.

İran'ın el konulan mali varlığı

İran, Güney Kore'ye petrol ihracatından elde edilen ve bu ülkedeki bankalarda tutulan milyarlarca dolarlık mali varlığına ABD'nin tek taraflı bankacılık yaptırımları nedeniyle erişemiyor. Söz konusu meblağın 7 milyar doların üzerinde olduğu belirtiliyor.

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti ve Güney Kore'nin İran Büyükelçisi Ryu Cong Hun arasında 22 Şubat'ta başkent Tahran'da yapılan görüşmede, İran'a ait bloke edilmiş dövizin transferi ve bir kısmının kullanımına ilişkin anlaşmaya varıldığı belirtilmişti.

Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, dün yaptığı açıklamada Güney Kore ile vardıkları anlaşmanın ilk aşaması kapsamında, ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle bu ülkede tutulan 1 milyar doların serbest bırakılacağını söylemişti.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı da dün ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle bu ülkedeki bankalarda tutulan İran'a ait mali varlıklara Tahran yönetiminin erişimi konusundaki sorunun çözümü için Tahran'a sunulan önerilerin kabul edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun