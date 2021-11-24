Son dakika haberleri... İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakıri, BAE'li yetkililer ile bölgesel gelişmeleri görüştü

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve nükleer anlaşmayla ilgili başmüzakereci Ali Bakıri, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yetkilileri ile ikili ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan haber de, BAE Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş ve Devlet Bakanı Halife Şahin el-Marar'ın, ülkeyi ziyaret eden İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede BAE ile İran arasındaki ikili ilişkilerin ele alındığı aktarılan haber de, "ortak çıkarlar doğrultusunda iyi komşuluk temeline dayalı ilişkileri geliştirmenin teyit edildiği" ifade edildi.

Tarafların ayrıca iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirerek bölgenin istikrar ve kalkınmasına katkı sağlayacak çalışmanın önemine değindikleri kaydedildi.

AA / Mahmut Geldi - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet