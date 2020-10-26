Son dakika haberleri | İran Devrim Muhafızları'ndan Fransa'ya tepki
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Son dakika haberleri | İran Devrim Muhafızları'ndan Fransa'ya tepki

26.10.2020 20:03 | Son Güncelleme: 26.10.2020 20:07
Son dakika haberleri | İran Devrim Muhafızları'ndan Fransa'ya tepki

Edinilen son dakika gelişmesine göre İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Hz. Muhammed'e yapılan saygısızlık ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamaları kınanarak, "İslam karşıtlığı başarısız olmuş bir projedir ve ABD ile birlikte Siyonist İsrail rejiminin çöküşünü hızlandırmaktadır" denildi.

İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Hz. Muhammed'e yapılan saygısızlık ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamaları kınanarak, "İslam karşıtlığı başarısız olmuş bir projedir ve ABD ile birlikte Siyonist İsrail rejiminin çöküşünü hızlandırmaktadır" denildi.

Fransa'da Hz. Muhammed'e yapılan saygısızlığa ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'nun küstah açıklamalarına İslam dünyasından tepkiler sürüyor. İran Devrim Muhafızları, Hz. Muhammed'e yapılan saygısızlığı ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarını kınayan bir bildiri yayınladı. Bildiride İslam peygamberine hakaretin ifade özgürlüğü adı altında yapılamayacağı belirtilerek, "İslam karşıtlığının kötü senaryosu, Batı'da, özellikle de Avrupa'daki ifade özgürlüğünün sözde amiral gemisi olarak adlandırılan Fransa'da büyük bir çelişkiyi temsil ediyor" denildi.

"İslam karşıtlığı başarısız olmuş bir projedir ve ABD ile birlikte Siyonist İsrail rejiminin çöküşünü hızlandırmaktadır" ifadeleri yer alan bildiride, Macron'un açıklamalarına tepki olarak başlayan Fransa mallarının boykot edilmesi ve itirazların büyük bir fırsat olduğu aktarıldı. Bildiride ayrıca, "Dünyada radikalizmin ve aşırıcılığın kaynağı olan Siyonizm ve ABD, kendi vahşiliklerini gizleyemeyecek ve Fransa'nın boykot edilmesini aşarak İslam ümmetinin açık tepkisini alacaktır" denildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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