Son dakika haberleri | İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 89 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri | İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 89 kişi hayatını kaybetti

16.02.2021 13:55 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:58
Son dakika haberleri | İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 89 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberler: İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 89 artarak 59 bin 117'ye yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 89 artarak 59 bin 117'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 89 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 11 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 690'ının hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 59 bin 117'ye, vaka sayısının da 1 milyon 534 bin 34'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 696'sının yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 310 bin 821'e ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, yaklaşık 83 milyon nüfusluk ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 10 milyon 161 bin 499 olduğunu kaydetti.

Sözcü Lari, ülke genelinde 9 şehrin kırmızı, 39 şehrin turuncu, 228 şehrin sarı ve 172 şehrin de mavi bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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