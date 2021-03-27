Son dakika haberleri | İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 85 kişi hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 85 artarak 62 bin 308'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 85 artarak 62 bin 308'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 8 bin 120 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 815'inin hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Vaka sayısının 1 milyon 846 bin 923'e çıktığını aktaran Lari, 85 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının da 62 bin 308 olduğunu belirtti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 921'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 585 bin 114'e ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 12 milyon 550 bin 8 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü??????? ayrıca, ülke genelinde risk durumuna göre 23 şehrin "kırmızı, 44 şehrin "turuncu", 287 şehrin "sarı" ve 94 şehrin de "mavi" olarak belirlendiğini aktararak "kırmızı" ve "turuncu" şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun