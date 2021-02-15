Son dakika haberleri | İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 83 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri | İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 83 kişi hayatını kaybetti

15.02.2021 13:39 | Son Güncelleme: 15.02.2021 13:42
Son dakika haberleri | İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 83 kişi hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 83 artarak 59 bin 28'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 83 artarak 59 bin 28'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, salgında son 24 saatte 83 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 760 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 784'ünün hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 59 bin 28'e, vaka sayısının da 1 milyon 526 bin 23'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 704'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 304 bin 330'a ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 10 milyon 105 bin 80 olduğunu kaydetti.

Sözcü Lari, ülke genelinde 9 şehrin "kırmızı", 39 şehrin "turuncu", 228 şehrin "sarı" ve 172 şehrin de "mavi" bölgeler olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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