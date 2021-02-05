Son dakika haberleri | İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 80 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 80 artarak 58 bin 336'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 80 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 61 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 675'inin hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 58 bin 336'ya, vaka sayısının da 1 milyon 452 bin 387'ye çıktığını belirtti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 819'unun yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 241 bin 320 olduğunu ifade etti.

Lari ayrıca, yaklaşık 83 milyon nüfuslu ülkede yapılan toplam test sayısının 9 milyon 557 bin 624'e ulaştığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun