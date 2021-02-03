Son dakika haberleri... İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 79 kişi hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 79 artarak 58 bin 189'a yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 79 artarak 58 bin 189'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 79 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 870 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 701'inin hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 58 bin 189'a, vaka sayısının da 1 milyon 438 bin 286'ya çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 838'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 229 bin 391 olduğunu ifade etti.

Lari ayrıca, yaklaşık 83 milyon nüfuslu ülkede yapılan test sayısının 9 milyon 449 bin 657'ye ulaştığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun