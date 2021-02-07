Son dakika haberleri: İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 57 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri: İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 57 kişi hayatını kaybetti

07.02.2021 14:05 | Son Güncelleme: 07.02.2021 14:08
Son dakika haberleri: İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 57 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 57 artarak 58 bin 469'a yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 57 artarak 58 bin 469'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, salgında son 24 saatte 57 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 65 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 544'ünün hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari, böylece toplam can kaybının 58 bin 469'a, vaka sayısının da 1 milyon 466 bin 435'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 789'unun yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 253 bin 554 olduğunu ifade etti.

Lari ayrıca, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının 9 milyon 667 bin 260'a ulaştığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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