Son dakika haberleri! İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 536 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri! İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 536 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri! İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 536 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 536 artarak 95 bin 647'ye yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 536 artarak 95 bin 647'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgındaki vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Son 24 saatte 42 bin 541 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 4 bin 865'inin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 4 milyon 281 bin 217'ye çıktığı ülkede, 536 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 95 bin 647 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 6 bin 932'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 3 milyon 618 bin 224'e ulaştığı bildirildi.

Ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 26 milyon 790 bin 150 oldu.

İran'da toplam 17 milyon 294 bin 797 doz aşı yapıldı

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede 13 milyon 793 bin 310 kişiye aşının ilk dozunun, 3 milyon 401 bin 487 kişiye de ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 17 milyon 294 bin 797 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Ülke genelinde risk durumuna göre 336 şehrin "kırmızı", 84 şehrin "turuncu", 28 şehrin de "sarı" kategoride bulunduğu ve "kırmızı" ile "turuncu" kategorideki şehirlere araçların giriş-çıkışlarının yasak olduğu belirtildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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