Son dakika haberleri... İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 351 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 351 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 351 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 351 artarak 75 bin 261'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 351 artarak 75 bin 261'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgında son 24 saatte 18 bin 408 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 2 bin 517'sinin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 2 milyon 673 bin 219'a çıktığı ülkede, 351 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 75 bin 261 olduğu kaydedildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 533'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 127 bin 192'ye ulaştığı bildirildi.

Ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 17 milyon 206 bin 735 oldu.

İran'da toplam 1 milyon 760 bin 48 doz aşı yapıldı

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede 1 milyon 469 bin 701 kişiye aşının ilk dozunun, 290 bin 347 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 1 milyon 760 bin 48 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Ülke genelinde risk durumuna göre 46 şehrin "kırmızı", 263'ünün "turuncu", 139'unun "sarı" olduğu ve "mavi" kategoride şehir kalmadığı aktarılırken, "kırmızı" ve "turuncu" kategorideki şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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