Son dakika haberleri... İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 195 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 195 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 195 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 195 artarak 87 bin 161'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 195 artarak 87 bin 161'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgındaki vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Son 24 saatte 22 bin 184 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 2 bin 12'sinin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 3 milyon 523 bin 263'e çıktığı ülkede, 195 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 87 bin 161'e yükseldiği aktarıldı.

Ülkede yapılan toplam test sayısının ise 25 milyon 44 bin 984'e ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede bugüne kadar 6 milyon 179 bin 244 kişiye aşının ilk dozunun, 2 milyon 268 bin 826 kişiye de ikinci dozun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 8 milyon 448 bin 70 doz aşı uygulandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

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