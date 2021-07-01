Son dakika haberleri... İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 125 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 125 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 125 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 125 artarak 84 bin 389'a yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 125 artarak 84 bin 389'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgındaki vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Son 24 saatte 14 bin 303 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1560'ının hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 3 milyon 218 bin 860'a çıktığı ülkede, 125 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 84 bin 389 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 187'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 889 bin 939'a ulaştığı bildirildi.

Ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 23 milyon 722 bin 91 oldu.

Öte yandan yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede 4 milyon 442 bin 419 kişiye aşının ilk dozunun, 1 milyon 707 bin 634 kişiye de ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 6 milyon 150 bin 53 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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