Son dakika haberleri! İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 110 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri! İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 110 kişi hayatını kaybetti

04.01.2021 13:53 | Son Güncelleme: 04.01.2021 13:56
Son dakika haberleri! İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 110 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberler... İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 110 artarak 55 bin 650'ye yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 110 artarak 55 bin 650'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 110 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 73 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 55 bin 650'ye, vaka sayısının da 1 milyon 249 bin 507'ye çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 901'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 20 bin 737'ye ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, ülkede yapılan toplam test sayısının ise bugün itibarıyla 7 milyon 831 bin 359 olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

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