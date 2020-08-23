Son dakika haberleri! İran'da son 24 saatte koronavirüsten 141 ölüm Son dakika haberleri: İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 141 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 141 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 20 bin 643'e yükseldi.

Ülkede 141 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 20 bin 643'e çıktı. Ülkede 2 bin 113 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 358 bin 905'e ulaştığı açıklandı.

Kaynak: DHA