Son dakika haberleri: İran'da son 24 saatte koronavirüsten 133 ölüm Son dakika dünya haberine göre İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 133 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 133 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 20 bin 776'ya yükseldi.

Ülkede 133 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 20 bin 776'ya çıktı. Ülkede 2 bin 245 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 361 bin 150'a ulaştığı açıklandı.

Kaynak: DHA