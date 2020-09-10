Son dakika haberleri | İran'da son 24 saatte koronavirüsten 129 ölüm Son dakika haberi... İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 129 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 129 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 22 bin 798'e yükseldi.

Ülkede 129 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 22 bin 798'e çıktı. Ülkede 2 bin 63 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 395 bin 488'e ulaştığı açıklandı.

Kaynak: DHA