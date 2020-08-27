Son dakika haberleri | İran'da son 24 saatte koronavirüsten 117 ölüm Son dakika haberine göre İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 117 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 117 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 21 bin 137'ye yükseldi.

Ülkede 117 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 21 bin 137'ye çıktı. Ülkede 2 bin 190 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 367 bin 796'ya ulaştığı açıklandı.

Kaynak: DHA