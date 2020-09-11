Son dakika haberleri... İran'da son 24 saatte koronavirüsten 115 ölüm Son dakika haberlerine göre İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 115 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 115 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 22 bin 913'e yükseldi.

Ülkede 115 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 22 bin 913'e çıktı. Ülkede 2 bin 313 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 397 bin 801'e ulaştığı açıklandı.

Kaynak: DHA