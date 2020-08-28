Son dakika haberleri | İran'da son 24 saatte koronavirüsten 112 ölüm Son dakika dünya haberi: İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 112 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 112 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 21 bin 249'a yükseldi.

Ülkede 112 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 21 bin 249'a çıktı. Ülkede 2 bin 115 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 369 bin 911'e ulaştığı açıklandı.

Kaynak: DHA