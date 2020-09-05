Son dakika haberleri! İran'da son 24 saatte koronavirüsten 110 ölüm
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Son dakika haberleri! İran'da son 24 saatte koronavirüsten 110 ölüm

Son dakika haberleri: İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 110 kişi daha hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri! İran'da son 24 saatte koronavirüsten 110 ölüm
05.09.2020 14:15 | Son Güncelleme: 05.09.2020 14:21

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 110 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 22 bin 154'e yükseldi.

Ülkede 110 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 22 bin 154'e çıktı. Ülkede 1894 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 384 bin 666'ya ulaştığı açıklandı.


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Kaynak: DHA

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