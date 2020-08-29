Son dakika haberleri: İran'da son 24 saatte koronavirüsten 110 ölüm Son dakika habere göre İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 110 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 110 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 21 bin 359'a yükseldi.

Ülkede 110 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 21 bin 359'a çıktı. Ülkede 1905 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 371 bin 816'ya ulaştığı açıklandı.

Kaynak: DHA