Son dakika haberleri: İran'da son 24 saatte koronavirüsten 103 ölüm Son dakika dünya haberi: İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 103 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 103 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 21 bin 462'ye yükseldi.

Ülkede 103 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 21 bin 462'ye çıktı. Ülkede 1754 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 373 bin 570'e ulaştığı açıklandı.

Kaynak: DHA