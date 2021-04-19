Son dakika haberleri! İran'da son 24 saatte 398 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri! İran'da son 24 saatte 398 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Son dakika haberleri! İran'da son 24 saatte 398 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 398 artarak 67 bin 130'a yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 398 artarak 67 bin 130'a yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 24 bin 346 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 3 bin 901'inin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 2 milyon 261 bin 435'e çıktığı kaydedilen açıklamada, 398 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının da 67 bin 130 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 843'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü aktarılan açıklamada, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 797 bin 319'a ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 14 milyon 500 bin 519 oldu.

İran'da toplam 550 bin 131 doz aşı yapıldı

Bakanlık, şu ana kadar 416 bin 84 kişiye aşının ilk dozunun, 134 bin 47 kişiye ise iki dozun da yapıldığını aktardı.

Böylece ülkede uygulanan Kovid-19 aşısının toplam 550 bin 131 doza ulaştığı açıklandı.

Ülke genelinde risk durumuna göre 257 şehir "kırmızı", 129 şehir "turuncu", 51 şehir "sarı" ve 11 şehir de "mavi" olarak belirlendi, "kırmızı" ve "turuncu" şehirlere giriş-çıkışlar yasak.

İran hükümetinin 10 Nisan'dan itibaren aldığı 10 günlük kısıtlama kararı da 24 Nisan'a kadar uzatıldı. Öte yandan İran Meclisi oturumlarının da Kovid-19 nedeniyle 2 hafta ertelendiği açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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