Son dakika haberleri... İran'da son 24 saatte 3 bin 605 yeni koronavirüs vakası

Son dakika dünya haberi... İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 184 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 184 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 24 bin 840'a yükseldi.

Ülkede 184 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 24 bin 840'a çıktı. Ülkede 3 bin 605 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 432 bin 798'e ulaştığı açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı