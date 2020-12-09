Son dakika haberleri... İran'da son 24 saatte 295 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... İran'da son 24 saatte 295 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

09.12.2020 14:09 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:12
Son dakika haberleri... İran'da son 24 saatte 295 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Son dakika haberi... İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 295 artarak 51 bin 212 oldu.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 295 artarak 51 bin 212 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 295 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 10 bin 223 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 51 bin 212'ye vaka sayısının da 1 milyon 72 bin 620'ye çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 779'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 765 bin 639 olduğunu ifade etti.

Ülkede 6 milyon 523 bin 409 test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 64 ilçenin kırmızı, 278 ilçenin turuncu ve 106 ilçenin de sarı bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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