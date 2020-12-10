Son dakika haberleri! İran'da son 24 saatte 284 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri! İran'da son 24 saatte 284 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

10.12.2020 13:41 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:44
Son dakika haberleri! İran'da son 24 saatte 284 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Son dakika haberi... İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 284 artarak 51 bin 496 oldu.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 284 artarak 51 bin 496 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 284 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 10 bin 403 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 51 bin 496'ya vaka sayısının da 1 milyon 83 bin 23'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 68'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 778 bin 160 olduğunu ifade etti.

Ülkede 6 milyon 568 bin 742 test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülke genelinde 34 ilçenin kırmızı, 260 ilçenin turuncu ve 154 ilçenin de sarı bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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