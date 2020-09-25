Son dakika haberleri: İran'da son 24 saatte 207 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri: İran'da son 24 saatte 207 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

25.09.2020 13:53 | Son Güncelleme: 25.09.2020 13:56
Son dakika haberleri: İran'da son 24 saatte 207 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 207 artarak 25 bin 222 oldu.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 207 artarak 25 bin 222 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 207 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 3 bin 563 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 25 bin 222'ye, vaka sayısının da 439 bin 882'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 23'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 369 bin 842'ye ulaştığı bilgisini verdi.

Lari, ülkede toplam 3 milyon 879 bin 640 kişiye test yapıldığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletten 29'unun "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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