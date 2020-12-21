Son dakika haberleri | İran'da son 24 saatte 191 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri | İran'da son 24 saatte 191 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

21.12.2020 14:21 | Son Güncelleme: 21.12.2020 14:24
Son dakika haberleri | İran'da son 24 saatte 191 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Son dakika habere göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 191 artarak 53 bin 816 oldu.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 191 artarak 53 bin 816 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 191 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 151 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 53 bin 816'ya, vaka sayısının da 1 milyon 164 bin 535'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 519'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 894 bin 366 olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkede salgının başından bu yana 7 milyon 97 bin 556 test uygulandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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