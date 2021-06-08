Son dakika haberleri | İran'da son 24 saatte 179 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri | İran'da son 24 saatte 179 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Son dakika haberleri | İran'da son 24 saatte 179 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 179 artarak 81 bin 362'ye yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 179 artarak 81 bin 362'ye yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakalar ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 8 bin 846 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1216'sının hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 2 milyon 980 bin 116'ya çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 179 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 81 bin 362 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 620'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 578 bin 263'e ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 20 milyon 938 bin 338 oldu.

İran'da toplam 4 milyon 935 bin 261 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 4 milyon 252 bin 778 kişiye aşının ilk dozunun, 682 bin 483 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 4 milyon 935 bin 261 doz aşı uygulandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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