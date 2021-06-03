Son dakika haberleri! İran'da son 24 saatte 170 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri! İran'da son 24 saatte 170 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Son dakika haberleri! İran'da son 24 saatte 170 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 170 artarak 80 bin 658'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 170 artarak 80 bin 658'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 9 bin 657 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1400'ünün hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 2 milyon 945 bin 100'e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 170 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 80 bin 658 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 924'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 508 bin 907'ye ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 20 milyon 310 bin 621 oldu.

İran'da toplam 4 milyon 568 bin 317 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 4 milyon 35 bin 388 kişiye aşının ilk dozunun, 532 bin 929 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 4 milyon 568 bin 317 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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