Son dakika haberleri | İran'da son 24 saatte 134 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri | İran'da son 24 saatte 134 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

26.12.2020 14:31 | Son Güncelleme: 26.12.2020 14:36
Son dakika haberleri | İran'da son 24 saatte 134 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 134 artarak 54 bin 574 oldu.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 134 artarak 54 bin 574 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 134 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 5 bin 760 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 54 bin 574'e, vaka sayısının da 1 milyon 194 bin 963'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 273'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 942 bin 548 olduğunu ifade etti.

83 milyon nüfusluk ülkede 7 milyon 354 bin 931 test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülke genelinde 108 ilçenin turuncu ve 340 ilçenin de sarı bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Son Dakika Haberleri

Erdoğan: "Pek çok ülkede ekonomiler durma noktasına gelmişken biz her gün yeni bir tesisi, yeni bir eseri ülkemize kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz"Sabancı Topluluğu'na "İnovasyon Haftası"nda 3 ödülCumhurbaşkanı Erdoğan: "Kısır gündemlerin peşine düşmeden, gereksiz polemiklere düşmeden hizmet yolculuğumuza devam ediyoruz."Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah ülkemizin doğal gazda dışarıya bağlılığını ciddi oranda azaltmayı hedefliyoruz."Erdoğan: "Türkiye olarak bir taraftan koronavirüs salgınıyla mücadelemizi kararlı bir şekilde yürütürken yatırımı, üretimi, ticareti de kesinlikle...Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugünler milletimizin gerçek dostlarıyla sahtelerinin, ikbal peşinde koşanlarla istikbal peşinde koşanların, siyaseti milleti...Son dakika haber... Tedbirlerle Doğubayazıt'ta Kovid-19 vaka sayıları düştüSon dakika haberleri: Polis helikopteriyle kısıtlama denetiminde İstanbul'un eşsiz manzarası görüntülendiSon dakika haberleri | İran'da son 24 saatte 134 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti"Gidecek yerim yok" diyen vatandaşa, sokağa çıkma yasağını ihlalden ceza yazıldıBir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdilerErkek model kullanan kuyumcu sosyal medyada olay oldu! İşte o karelerAğrı Taşlıçay'da termometre sıfırın altında 26.1 dereceyi gördü! Tüm ilçe resmen dondu
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Özgür Özel Cahit Özkan Mustafa Destici Meral Danış Beştaş
Magazin Arto Acun Ilıcalı Oktay Kaynarca Farah Zeynep Abdullah
Spor Ryan Babel Metin Oktay Samet Aybaba Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Ocak Çocuk Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | İran'da son 24 saatte 134 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 14:46:49. #1.15#
title