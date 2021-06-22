Son dakika haberleri... İran'da son 24 saatte 116 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... İran'da son 24 saatte 116 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... İran'da son 24 saatte 116 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 116 artarak 83 bin 217'ye yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 116 artarak 83 bin 217'ye yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakalar ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 11 bin 716 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1278'inin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 3 milyon 117 bin 336'ya çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 116 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 83 bin 217 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 249'unun yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 771 bin 705'e ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 22 milyon 699 bin 166 oldu.

İran'da toplam 5 milyon 376 bin 624 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 4 milyon 403 bin 753 kişiye aşının ilk dozunun, 972 bin 871 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 5 milyon 376 bin 624 doz aşı uygulandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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