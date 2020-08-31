Son dakika haberleri: İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 109 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri: İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 109 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 109 artarak 21 bin 571'e yükseldi.

Son dakika haberleri: İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 109 kişi hayatını kaybetti
31.08.2020 12:57 | Son Güncelleme: 31.08.2020 12:57

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 109 artarak 21 bin 571'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 109 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 1642 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Son günlerde vaka sayısında nispi bir düşüş gözlendiğini dile getiren Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 21 bin 571'e, vaka sayısının da 375 bin 212'ye çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 729'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 323 bin 233'e ulaştığı bilgisini verdi.

Bakanlık Sözcüsü Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının ise bugün itibarıyla 3 milyon 231 bin 110 olduğunu kaydetti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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Kaynak: AA

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