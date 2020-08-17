Son dakika haberleri: İran'da Kovid-19'dan son 24 saatte 165 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri: İran'da Kovid-19'dan son 24 saatte 165 kişi hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 165 artarak 19 bin 804'e yükseldi.

Son dakika haberleri: İran'da Kovid-19'dan son 24 saatte 165 kişi hayatını kaybetti
17.08.2020 13:01 | Son Güncelleme: 17.08.2020 13:04

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 165 artarak 19 bin 804'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri verdi.

Ülke genelinde 2 bin 247 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 1255'inin hastanelerde tedavi altına alındığını aktaran Lari, "Maalesef son 24 saat içinde Kovid-19'a yakalanan vatandaşlarımızdan 165'ini kaybettik." dedi.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 19 bin 804'e, vaka sayısının da 345 bin 450'ye çıktığını belirtti.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 773'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 299 bin 157'ye ulaştığı bilgisini verdi.

Lari ayrıca, ülkede yapılan toplam test sayısının ise bugün itibarıyla 2 milyon 887 bin 938 olduğunu kaydetti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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Kaynak: AA

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