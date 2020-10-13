Son dakika haberleri... İran'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bini geçti
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Son dakika haberleri... İran'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bini geçti

13.10.2020 13:55 | Son Güncelleme: 13.10.2020 13:59
Son dakika haberleri... İran'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bini geçti

Son dakika haberi... İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 254 artarak 29 bin 70 oldu.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 254 artarak 29 bin 70 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 254 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 4 bin 108 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 29 bin 70'e, vaka sayısının da 508 bin 389'a çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 570'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 411 bin 840'a ulaştığı bilgisini verdi.

Lari, ülkede toplam 4 milyon 369 bin 622 kişiye test yapıldığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletten 30'unun "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Vakaların artması nedeniyle başkent Tahran, Kum, Kazvin ve Elburz eyaletlerinde yeniden kısıtlamalara gidilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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