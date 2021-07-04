Son dakika haberleri... İran'da idam edilen kişi hakkındaki kararın Yargıtay tarafından bozulduğu iddiası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... İran'da idam edilen kişi hakkındaki kararın Yargıtay tarafından bozulduğu iddiası

Son dakika haberleri... İran'da idam edilen kişi hakkındaki kararın Yargıtay tarafından bozulduğu iddiası
Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre İran'ın Urumiye kentinde yaklaşık 10 ay önce idam edilen Hazar Kavidil hakkındaki mahkeme kararının Yargıtay tarafından bozulduğu öne sürüldü.

İran'ın Urumiye kentinde yaklaşık 10 ay önce idam edilen Hazar Kavidil hakkındaki mahkeme kararının Yargıtay tarafından bozulduğu öne sürüldü.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı'nın (HRANA) haberine göre, 10 Eylül 2020 tarihinde idam edilen Kavidil'in ailesi, Urumiye savcılığına çağırılarak Yargıtayın idam kararını bozduğu tebliğ edildi.

Savcılık yetkililerinin Kavidil'in ailesine, isterlerse şikayette bulunabilecekleri ve kan parası talep edebilecekleri bilgisini verdikleri belirtildi.

İdam edildiğinde 36 yaşında olan Kavidil'in 7 yıl önce uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Meral Akşener Fahrettin Koca Vladimir Putin
Magazin Seray Kaya Taner Ölmez Acun Ilıcalı Armağan Çağlayan
Spor Ali Koç Metin Oktay Sergen Yalçın Younes Belhanda Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... İran'da idam edilen kişi hakkındaki kararın Yargıtay tarafından bozulduğu iddiası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 15:33:17. #1.15#

title