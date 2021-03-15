Son dakika haberleri: İran'da eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'dan "emniyet güçleri içinde provokatif yapılanma" iddiası
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Son dakika haberleri: İran'da eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'dan "emniyet güçleri içinde provokatif yapılanma" iddiası

15.03.2021 11:57 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:00
Son dakika haberleri: İran'da eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'dan

Edinilen son dakika haberine göre Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, 2009 seçimleri sonrasında yaşanan sokak gösterilerini emniyet güçleri içerisinden bir grubun provoke ettiğini öne sürdü.

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, 2009 seçimleri sonrasında yaşanan sokak gösterilerini emniyet güçleri içerisinden bir grubun provoke ettiğini öne sürdü.

Ahmedinejad, sosyal medyada yayınlanan görüntülü mesajında, "İran'da aristokratlar, iktidar sahipleri, halktan kopmuş siyasi gruplar ve kamu malına konmak isteyen fırsatçılar için sistem içinden birileri güvenlik sorunu ortaya çıkarıyor ve bu yolla emniyet güçleri içinde oluşturdukları bir grupla aristokratları koruyorlar." dedi.

Söz konusu oluşumun "organize bir yapı" olduğuna işaret eden Ahmedinejad, ülkedeki yolsuzlukların arkasında da emniyet güçleri içerisinde yuvalanmış bu yapının bulunduğunu söyledi.

"2009 seçimlerinde bu yapılanma organize şekilde sahaya indi"

Ahmedinejad, şunları kaydetti:

"Halk, aristokratlara karşı haklı bir şekilde protestolar düzenlediğinde emniyet içindeki bu yapılanma silahlandırılıyor. Bunlar halkın arasına karışıyor ve gösterileri provoke ederek kargaşa çıkarıyor. Böylece gösteri düzenleyen halka karşı şiddet kullanılmasını meşru hale getiriyorlar. 2009 seçimlerinde de bu yapılanma, ciddi ve organize bir şekilde sahaya indi."

Tartışmalı 2009 seçimleri

İran'da 2009 yılında yapılan tartışmalı Cumhurbaşkanlığı seçimlerini, yüzde 60'ın üzerinde bir oyla Ahmedinejad'ın kazandığı ilan edilmiş, reformcular ise seçime hile karıştığını öne sürerek protestolar düzenlemişti. Ülke çapına yayılan gösterilerde bankalar ve bazı kamu malları ateşe verilirken, emniyet güçlerinin sert müdahaleleri sonucu onlarca kişi ölmüş, yüzlerce kişi yaralanmış ve çok sayıda kişi de tutuklanmıştı.

Seçimlerin ardından başlayan sokak gösterilerinden sorumlu oldukları iddia edilen Ahmedinejad'ın rakipleri Mehdi Kerrubi, Mir Hüseyin Musevi ve eşi Zehra Rahneverd, 18 Şubat 2011'den bu yana mahkeme kararı olmaksızın ev hapsinde tutuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

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