Son dakika haberleri: İran'da elektrik santralinde trafo patladı
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Son dakika haberleri: İran'da elektrik santralinde trafo patladı

Son dakika haberi: İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz şehrindeki bir elektrik santralinde bir trafo patladı.

Son dakika haberleri: İran'da elektrik santralinde trafo patladı
04.07.2020 15:54 | Son Güncelleme: 04.07.2020 16:17

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz şehrindeki bir elektrik santralinde bir trafo patladı. Patlama sonucu santralde yangın çıktı.

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz şehrinde bulunan Şehit Medheç Zergan elektrik santralinde bir trafo patladı. Patlama sonucu santralde yangın çıktı. Ahvaz İtfaiye Müdürü İbrahim Kanberi yaptığı açıklamada, Zergan elektrik santralinde bir trafonun aşırı ısınması sonucu patladığını ve santralde yangın çıktığını bildirdi.

Elektrik santraline 5 itfaiye aracı ve 16 ekip gönderdiklerini belirten Kanberi, çıkan yangının söndürüldüğünü açıkladı. Kanberi, yaşanan olayda ölü ya da yaralı olup olmadığının henüz bilinmediğini aktardı. - TAHRAN

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Kaynak: İHA

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