Son dakika haberleri! İran'da "devlete karşı silahlı isyan"la suçlanan 3 mahkum idam edildi
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Son dakika haberleri! İran'da "devlete karşı silahlı isyan"la suçlanan 3 mahkum idam edildi

03.01.2021 02:51 | Son Güncelleme: 03.01.2021 02:54
Son dakika haberleri! İran'da

Son dakika haberine göre İran'da terör örgütü kabul edilen "Hizbu'l-Furkan" adlı selefi gruba üyelik yoluyla devlete karşı silahlı isyan suçunu işlemekle suçlan 3 mahkumun cezası infaz edildi.

İran'da terör örgütü kabul edilen "Hizbu'l-Furkan" adlı selefi gruba üyelik yoluyla devlete karşı silahlı isyan suçunu işlemekle suçlan 3 mahkumun cezası infaz edildi.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı (Hrana), Hamid Rastbala, Kebir Saadet Cihani ve Muhammed Ali Arayeş adlı 3 mahkumun Meşhed kentindeki Vekilabad Cezaevi'nde idam edildiğini duyurdu.

Ülkede terör örgütü kabul edilen selefi "Hizbu'l-Furkan ve İran Ehli Sünnet Ulusal Dayanışma Cephesi adlı gruplara üyelik üzerinden "devlete karşı silahlı isyan" suçlamasıyla yargılanan söz konusu kişiler, geçen yıl ağustos ayında Meşhed Devrim Mahkemesi tarafından idama mahkum edilmişti.

İdam kararlarını eleştiren uluslararası insan hakları kuruluşları yargı sürecinin şeffaf olmadığını ifade ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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