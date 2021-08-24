Son dakika haberleri... İran'da cezaevindeki şiddet kamerada

Gelen son dakika haberlerine göre Hackerlar, İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Evin Cezaevindeki kamera sistemine sızarak görevlilerin mahkumlara şiddet uyguladığı anları yayınladı.

Hackerlar, İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Evin Cezaevindeki kamera sistemine sızarak görevlilerin mahkumlara şiddet uyguladığı anları yayınladı.

İran'ın başkenti Tahran'da yer alan Evin Cezaevine ait kamera sistemini ele geçirdiklerini duyuran ve kendilerini "Ali'nin Adaleti" olarak adlandıran hacker grubu, gardiyanların mahkumlara yönelik şiddet uyguladığı anların görüntülerini yayınladı. Hacker grubu, kamera sisteminin İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin kara lekesi olduğunu ve siyasi tutuklulara destek vererek mahkumların özgür kalmaları için bu eylemi yaptıklarını belirtti. Basına sızdırılan görüntülerde, bazı mahkumların gardiyanlar tarafından darp edildiği ve yerlerde sürüklendiği anlar kameraya yansıdı. Görevlilerin kendi aralarında da kavga ettiği skandal görüntüler, tepkilere neden oldu.

CEZAEVİ MÜDÜRÜ ÖZÜR DİLEDİ

Görüntülerin sosyal medyada ve haber sitelerinde hızla yayılmasının ardından Evin Cezaevi Müdürü Muhammed Mehdi Hacmuhammedi sosyal medya hesabından özür mesajı yayımladı. Hacmuhammedi cezaevindeki şiddet görüntülerine ilişkin sorumluluğun kendisinde olduğunu belirterek, "Bu kabul edilemez davranışların sorumluluğunu kabul ediyorum. Bir daha bu davranışlar tekrarlanmayacak. Allah'tan, aziz milletimizden ve dini liderden (Ayetullah Ali Hamaney) yaşananlardan ötürü özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı