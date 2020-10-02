Son dakika haberleri: İran'da bir eyalette daha Kovid-19 kısıtlamaları geri getiriliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: İran'da bir eyalette daha Kovid-19 kısıtlamaları geri getiriliyor

02.10.2020 11:21 | Son Güncelleme: 02.10.2020 11:26
Son dakika haberleri: İran'da bir eyalette daha Kovid-19 kısıtlamaları geri getiriliyor

Son dakika haberlerine göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yeniden artışa geçtiği Kazvin eyaletinde, kısıtlamaların yeniden hayata geçirileceği belirtildi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yeniden artışa geçtiği Kazvin eyaletinde, kısıtlamaların yeniden hayata geçirileceği belirtildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Kazvin Korona ile Mücadele Merkezi Başkan Yardımcısı Menuçehr Habibi, eyalette vaka sayılarının arttığını ifade etti.

Eyaletteki tüm eğitim kurumlarının bir hafta süre ile tatil edildiğini ve derslerin sanal ortamda yapılacağını bildiren Habibi, "Kazvin'de artan koronavirüs vakaları, bir hafta için kısıtlamaların yeniden uygulanmasına neden oldu." dedi.

Aynı zamanda Kazvin Vali Yardımcılığı görevini de yürüten Habibi, bu kapsamda eyaletteki üniversiteler, okullar, ilim havzaları, kurslar, kütüphaneler, ana okulları, kapalı yüzme havuzları, sinema ve tiyatro salonları, müzeler, kuaförler ve güzellik salonları, spor salonları, hayvanat bahçeleri, kahvehaneler, kafeler ve lunaparkların bir hafta süre ile kapalı tutulacağını duyurdu.

Habibi, restoranların kısıtlı bir şekilde hizmet vereceğini, camilerde toplu ibadetlerin yapılmayacağını ve eyalette bu hafta cuma namazının da kılınmayacağını sözlerine ekledi.

Elburz eyaletinde de Kovid-19 kısıtlamalarına dönülmüştü

Elburz Valisi Azizullah Şahbazi 26 Eylül'de yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle bir hafta süreyle kısıtlamaların yeniden uygulanacağını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 24 Eylül'de Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, "Sağlık talimatlarına riayet edilmemesi ve toplumda yeni dalgalarla karşılaşmamız halinde bazı kısıtlamalar getirmek zorunda kalacağız." açıklamasında bulunmuştu.

Sağlık Bakan Yardımcısı İrec Herirçi de Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle başkent Tahran'da da yeniden kısıtlamalara gidilebileceğini söylemişti.

Ülkede, dün itibarıyla salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 380'ya, vaka sayısı da 461 bin 44'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Güler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar İlham Aliyev Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Emmanuel Macron
Magazin Şehrazat Müge Anlı Özlem Yıldız Seren Serengil
Spor Erol Bulut Gökhan Töre Eddie Newton Ahmet Ağaoğlu Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Türk Ekim Avrupa Rangers
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: İran'da bir eyalette daha Kovid-19 kısıtlamaları geri getiriliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.10.2020 11:30:12. #1.15#
title