Devrim Lideri Ayetullah Humeyni'ye hakaret etti, 4 ay hapis ve 2 yıl siyasetten uzaklaştırılma cezası aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Devrim Lideri Ayetullah Humeyni'ye hakaret etti, 4 ay hapis ve 2 yıl siyasetten uzaklaştırılma cezası aldı

09.03.2021 15:01 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:14
Devrim Lideri Ayetullah Humeyni'ye hakaret etti, 4 ay hapis ve 2 yıl siyasetten uzaklaştırılma cezası aldı

Son dakika haberlerine göre, Çevre Koruma Kurumu Başkanı ve İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan İsa Kalenteri, Devrim Lideri Ayetullah Humeyni'ye hakaret etti, 4 ay hapis ve 2 yıl siyasetten uzaklaştırılma cezası aldı.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Çevre Koruma Kurumu Başkanı İsa Kalenteri, Devrim Lideri Ayetullah Humeyni'ye hakaret etme suçlamasıyla 4 ay hapis ve 2 yıl siyasetten uzaklaştırılma cezasına çarptırıldı.

Tasnim Haber Ajansı'na göre, Kalenteri Devrim Mahkemesi tarafından Devrim Lideri Ayetullah Humeyni'ye hakaret etme gerekçesiyle 4 ay hapis ve 2 yıl süreyle siyasi parti ve gruplara üye olmama cezasına mahkum edildi.

Öte yandan Kalenteri, Ceza Mahkemesi tarafından da gerçeği yansıtmayan açıklamalarla kamuoyunu yanıltma nedeniyle 4 milyon tümen (yaklaşık 164 dolar) para cezasına çarptırıldı.

Kalenteri, Kasım 2020'de görüntüleri yayınlanan bir demecinde gazetecinin "(Devrim öncesinde) Humeyni ile ABD görüşme yaptı mı?" sorusunu, "Bilmiyorum. Haberim yok. Fakat Humeyni'nin ABD için hayırsız bir evlat olduğu söylenebilir. ABD Şah'a desteğini çekmişti. Humeyni de bu durumdan istifade etti." şeklinde cevaplandırmıştı.

Tepkiler üzerine Kalenteri yaptığı açıklamada, söz konusu röportajın 3 sene önceye ait olduğunu, 2 saat süren konuşmanın sadece 40 saniyenin servis edilmesinin manidar olduğunu dile getirmiş ve yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiğini belirterek, özür dilemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Süleyman Soylu Fahrettin Koca Abdülhamit Gül
Magazin Hülya Avşar Hakan Yılmaz Ferhan Şensoy Hakan Taşıyan
Spor Ali Koç Mustafa Er Caner Erkin Fatih Terim Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Devrim Lideri Ayetullah Humeyni'ye hakaret etti, 4 ay hapis ve 2 yıl siyasetten uzaklaştırılma cezası aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 15:25:52. #1.14#
title