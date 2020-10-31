Son dakika haberleri: İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İzmir'deki depremle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi
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Son dakika haberleri: İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İzmir'deki depremle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi

31.10.2020 12:21 | Son Güncelleme: 31.10.2020 12:24
Son dakika haberleri: İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İzmir'deki depremle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi

Son dakika haberlerine göre İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İzmir'de meydana gelen depremle ilgili taziye ve geçmiş olsun dileklerini sunarak, her türlü yardım için hazır olduklarını belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İzmir'de meydana gelen depremle ilgili taziye ve geçmiş olsun dileklerini sunarak, her türlü yardım için hazır olduklarını belirtti.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ruhani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mesajında, İzmir'deki depremde yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Ruhani mesajında, "İran hükümeti ve halkı adına bu kayıplardan dolayı size ve kardeş Türkiye halkına başsağlığı diliyor ve Yüce Allah'tan, kederli aileler için sabır, yaralılar için acil şifalar niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Türkiye'nin talep etmesi halinde her türlü yardıma hazır olduklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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